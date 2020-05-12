Какие тульские бассейны открылись после карантина?

Мы обзвонили все бассейны Тулы и выяснили, куда уже можно идти плавать.

С 12 мая открыты 25-метровые бассейны ТулГУ на пр. Ленина и ул. Болдина. Цена за сеанс не изменилась (280 руб. за 40 минут удовольствия). Зато изменилось расписание. Первая вода в 7.00, следующая в 8.20 и так до конца дня. В бассейне одномоментно смогут плавать 12 человек (2 человека на дорожке).

На вопрос — а если уже 12 пришли, меня не пустят? — милая сотрудница бассейна успокоила, мол, у них сроду столпотворения нет, всем места хватит.

В «Фитнес-парке» на ул. Немцова тоже есть 25-метровый бассейн. Но пока там только изучают условия работы в эпоху коронавируса. Когда откроются (и откроются ли), сообщат на своем сайте или в инстаграме.

25-метровый бассейн ТГПУ открывать в таких условиях не планируют. Он закрыт, по словам дежурного, до 31 мая.

С 50-метровым бассейном «Арсенал» тоже пока неясно — вроде готовятся к работе, но ни расписания, ни точной даты назвать не смогли.

Впрочем, через 20 дней лето! И можно будет купаться в речках, озерах и прудах.