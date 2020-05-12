Какие тульские бассейны открылись после карантина?
Согласно указу губернатора Тульской области Алексея Дюмина, с 12 мая разрешена работа бассейнов.
Изменения в ограничительные меры, принятые 10 мая в Тульской области, оказались неожиданными. И приятными — тулякам можно плавать в бассейнах! Правда, в этих спортсооружениях должны быть выполнены все требования тульского Роспотребнадзора, а посетители — представить контактную информацию о себе и справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Мы обзвонили все бассейны Тулы и выяснили, куда уже можно идти плавать.
С 12 мая открыты 25-метровые бассейны ТулГУ на пр. Ленина и ул. Болдина. Цена за сеанс не изменилась (280 руб. за 40 минут удовольствия). Зато изменилось расписание. Первая вода в 7.00, следующая в 8.20 и так до конца дня. В бассейне одномоментно смогут плавать 12 человек (2 человека на дорожке).
На вопрос — а если уже 12 пришли, меня не пустят? — милая сотрудница бассейна успокоила, мол, у них сроду столпотворения нет, всем места хватит.
В «Фитнес-парке» на ул. Немцова тоже есть 25-метровый бассейн. Но пока там только изучают условия работы в эпоху коронавируса. Когда откроются (и откроются ли), сообщат на своем сайте или в инстаграме.
25-метровый бассейн ТГПУ открывать в таких условиях не планируют. Он закрыт, по словам дежурного, до 31 мая.
С 50-метровым бассейном «Арсенал» тоже пока неясно — вроде готовятся к работе, но ни расписания, ни точной даты назвать не смогли.
Впрочем, через 20 дней лето! И можно будет купаться в речках, озерах и прудах.
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