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По каким адресам в Тульской области есть коронавирус: интерактивная карта

По каким адресам в Тульской области есть коронавирус: интерактивная карта

Она обновляется ежедневно.

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент на карте не отображаются.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 

Сюжет: Коронавирус
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