По каким адресам в Тульской области есть коронавирус: интерактивная карта
Она обновляется ежедневно.
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент на карте не отображаются.
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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