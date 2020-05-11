Малому бизнесу и ИП спишут налоги

11 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание с кабмином об обстановке в стране в связи с распространением коронавируса.

Он заявил о прекращении единых нерабочих дней с 12 мая и новых мерах поддержки бизнеса.

С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Это поддержит 7 млн рабочих мест.

Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 сотрудник=1 МРОТ, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Ставка такого кредита для предпринимателей – 2% годовых, а все, что выше, субсидирует государство. Проценты будут капитализированы. На 85% кредит будет иметь госгарантии.

Если предприятие сохранит 90 процентов своего штата, то после окончания срока действия кредит и проценты будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство.

При сохранении 80% штата будет списана половина кредита и процентов по нему. Такой кредит можно будет использовать на выплату зарплат или реструктуризацию иных кредитов.

Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по уплате налогов. Но простого переноса сейчас явно мало. Президент предложил полностью списать налоговые платежи за 2 квартал 2020 года, за исключением НДС. Эта мера будет распространена на предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и НКО.

Всем самозанятым, официально оформившим такой статус, вернут налоговый капитал в размере 1МРОТ – для уплаты налога в 2020 году.

Предпринимателям из пострадавших отраслей предоставят налоговый вычет при уплате страховых взносов в размере МРОТ в 2020 году.