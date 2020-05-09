Фото с тренировочного полета аэростатов предоставлено Юлией Селезневой.
Шоу аэростатов в Туле отменено из-за погоды
Сегодня весь день облачно, в такую погоду аэростаты не могут подняться в воздух.
Как сообщила Myslo представитель Федерации воздухоплавания Тульской области Юлия Селезнева, парад аэростатов, намеченный на сегодня, отменен из-за погодных условий.
По задумкам, 9 мая в 19.00 тулякам должны были показать 5 аэростатов с Георгиевской лентой, знаменем Победы, Флагом России: они должны были подняться над городом.
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