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Шоу аэростатов в Туле отменено из-за погоды
Фото с тренировочного полета аэростатов предоставлено Юлией Селезневой.

Шоу аэростатов в Туле отменено из-за погоды

Сегодня весь день облачно, в такую погоду аэростаты не могут подняться в воздух.

Как сообщила Myslo представитель Федерации воздухоплавания Тульской области Юлия Селезнева, парад аэростатов, намеченный на сегодня, отменен из-за погодных условий.

По задумкам, 9 мая в 19.00 тулякам должны были показать 5 аэростатов с Георгиевской лентой, знаменем Победы, Флагом России: они должны были подняться над городом.

 

 

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