Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Мероприятие запланировано в период с 15.00 до 16.00.
Как сообщают федеральные СМИ, сегодня Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. Уточняется, что это произойдет во время совещания главы государства с губернаторами и кабмином.
– Действительно, у президента запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания, — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Другие статьи по темам
Люди