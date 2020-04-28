Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Фото: kremlin.ru.

Как сообщают федеральные СМИ, сегодня Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. Уточняется, что это произойдет во время совещания главы государства с губернаторами и кабмином.

– Действительно, у президента запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания, — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.