Двое алексинцев обокрали покойника

В Алексине Тульской области сотрудники полиции выясняют детали кражи с местного кладбища. В преступлении подозреваются 44-летний безработный ранее судимый мужчина и его 29-летний безработный подельник.

«По предварительным данным, злоумышленники в ночное время, преследуя корыстные мотивы, сняли 5 секций чугунной ограды с одной из могил. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и доставили их для разбирательства. Мужчины признались в содеянном», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» ведется работа по выяснению всех обстоятельств незаконной деятельности предполагаемых похитителей имущества.