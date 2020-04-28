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Двое алексинцев обокрали покойника

Двое алексинцев обокрали покойника

Добычей преступников стали секции чугунной ограды.

В Алексине Тульской области сотрудники полиции выясняют детали кражи с местного кладбища. В преступлении подозреваются 44-летний безработный ранее судимый мужчина и его 29-летний безработный подельник.
 
«По предварительным данным, злоумышленники в ночное время, преследуя корыстные мотивы, сняли 5 секций чугунной ограды с одной из могил. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и доставили их для разбирательства. Мужчины признались в содеянном», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» ведется работа по выяснению всех обстоятельств незаконной деятельности предполагаемых похитителей имущества.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:11 +2
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