В Туле пьяный пациент с катетером в руке напал на фельдшера

В Советском округе Тулы суд вынес приговор местному 21-летнему жителю. Мужчину признали виновным в побоях из хулиганских побуждений.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено 18 января этого года. Фигуранта доставили в приемный покой больницы, но он самовольно покинул медучреждение.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя требования фельдшера о необходимости вернуться в отделение для удаления катетера из руки, он нанес медицинскому работнику два удара кулаком в область лица, причинив телесные повреждения, которые не повлекли вреда здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил мужчине 260 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.