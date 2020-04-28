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В Туле пьяный пациент с катетером в руке напал на фельдшера

В Туле пьяный пациент с катетером в руке напал на фельдшера

Мужчину признали виновным по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).

В Советском округе Тулы суд вынес приговор местному 21-летнему жителю. Мужчину признали виновным в побоях из хулиганских побуждений.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено 18 января этого года. Фигуранта доставили в приемный покой больницы, но он самовольно покинул медучреждение.
 
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя требования фельдшера о необходимости вернуться в отделение для удаления катетера из руки, он нанес медицинскому работнику два удара кулаком в область лица, причинив телесные повреждения, которые не повлекли вреда здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд назначил мужчине 260 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:34 +7
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