ВОЗ: Нет гарантии, что выздоровление после COVID-19 не заболеют вновь
На данный момент не подтверждено, что выздоровевшие после заражения коронавирусом защищены от повторного инфицирования.
Такие данные приводит ВОЗ в опубликованном руководстве по корректировке мер общественного здравоохранения и социальных мер для следующей фазы противостояния распространению COVID-19.
Отмечается, что сегодня нельзя однозначно утверждать, что выявленные антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить в качестве основы для иммунного гаранта и защиты от повторного инфицирования. Эксперты говорят, что однозначные выводы пока делать рано.
Результаты проведенных исследований говорят, что у переболевших коронавирусом есть антитела к нему, однако у некоторых испытуемых очень антител в крови. Из этого можно сделать вывод, что клеточный иммунитет не всегда имеет решающее значение при сопротивляемости организма данному вирусу.
В ВОЗ подчеркивают: по состоянию на 24 апреля ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к повторному заражению вирусом.
В связи с этим закрытие больничного листа после перенесенного коронавируса не отменяет необходимость использования индивидуальных средств защиты, самоизоляции и социальной дистанции. В ВОЗ добавляют, что будут корректировать рекомендации по мере появления новых фактических данных.