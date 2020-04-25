ВОЗ: Нет гарантии, что выздоровление после COVID-19 не заболеют вновь

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На данный момент не подтверждено, что выздоровевшие после заражения коронавирусом защищены от повторного инфицирования.

Такие данные приводит ВОЗ в опубликованном руководстве по корректировке мер общественного здравоохранения и социальных мер для следующей фазы противостояния распространению COVID-19.

Отмечается, что сегодня нельзя однозначно утверждать, что выявленные антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить в качестве основы для иммунного гаранта и защиты от повторного инфицирования. Эксперты говорят, что однозначные выводы пока делать рано.

Результаты проведенных исследований говорят, что у переболевших коронавирусом есть антитела к нему, однако у некоторых испытуемых очень антител в крови. Из этого можно сделать вывод, что клеточный иммунитет не всегда имеет решающее значение при сопротивляемости организма данному вирусу.

В ВОЗ подчеркивают: по состоянию на 24 апреля ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к повторному заражению вирусом.