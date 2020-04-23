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В Туле грибник наткнулся на железную дорогу и стащил рельсы
Фото: предоставлены ЛО МВД России на станции Тула.

В Туле грибник наткнулся на железную дорогу и стащил рельсы

Транспортные полицейские задержали злоумышленника и его подельников с поличным.

Следственный отдел ЛО МВД России на станции Тула направил в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей. Мужчины обвиняются в краже железнодорожных рельсов.
 
По версии следствия, один из фигурантов отправился в лес за грибами и по пути наткнулся на заброшенную однопутную железнодорожную ветку. Злоумышленник вернулся домой и предложил подзаработать приятелю, у которого был газосварочный аппарат. Распиленные куски рельсов мужчины грузили в легковую машину и отвозили в пункт приема металла.
 
 
«Фигуранты успели совершить не менее пяти подобных вылазок, в ходе которых демонтировали и вывезли свыше 80 метров верхнего строения пути, пока у них в баллоне не закончился газ», — сообщили Myslo в ЛО МВД России на станции Тула.
 
Чтобы не оставлять в лесу кусок рельса длиной три метра, грибник позвал на помощь еще одного друга. Но по пути в пункт приема металла подельников задержали сотрудники транспортной полиции, которые проводили оперативные мероприятия.
 
В ходе следствия выяснилось, что разобранный участок пути не эксплуатировался, но числился на балансе железнодорожной организации, которой своими действиями мужчины причинили значительный материальный ущерб.
 
 
В отношении всех фигурантов следственным отделом ЛО МВД России на станции Тула были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу», которые впоследствии были объединены в одно производство.
 
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:38 +1
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