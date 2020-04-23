В Туле грибник наткнулся на железную дорогу и стащил рельсы

Фото: предоставлены ЛО МВД России на станции Тула.

Транспортные полицейские задержали злоумышленника и его подельников с поличным.

Следственный отдел ЛО МВД России на станции Тула направил в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей. Мужчины обвиняются в краже железнодорожных рельсов.

По версии следствия, один из фигурантов отправился в лес за грибами и по пути наткнулся на заброшенную однопутную железнодорожную ветку. Злоумышленник вернулся домой и предложил подзаработать приятелю, у которого был газосварочный аппарат. Распиленные куски рельсов мужчины грузили в легковую машину и отвозили в пункт приема металла.

«Фигуранты успели совершить не менее пяти подобных вылазок, в ходе которых демонтировали и вывезли свыше 80 метров верхнего строения пути, пока у них в баллоне не закончился газ», — сообщили Myslo в ЛО МВД России на станции Тула.

Чтобы не оставлять в лесу кусок рельса длиной три метра, грибник позвал на помощь еще одного друга. Но по пути в пункт приема металла подельников задержали сотрудники транспортной полиции, которые проводили оперативные мероприятия.

В ходе следствия выяснилось, что разобранный участок пути не эксплуатировался, но числился на балансе железнодорожной организации, которой своими действиями мужчины причинили значительный материальный ущерб.

В отношении всех фигурантов следственным отделом ЛО МВД России на станции Тула были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу», которые впоследствии были объединены в одно производство.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.