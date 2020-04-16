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В Тульской области наркодилеры оказали сопротивление полиции
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области наркодилеры оказали сопротивление полиции

Один из подозреваемых освободился из мест лишения свободы менее месяца назад.

В Киреевском районе Тульской области сотрудники региональной наркополиции при силовой поддержке подразделения специального назначения «Гром» задержали двух мужчин.
 
Как рассказали в полиции, в ходе оперативных мероприятий стало известно, что злоумышленники могут перевозить на машине наркотические вещества. В дальнейшем эта версия подтвердилась.
 
«При понятых во время проведения личного досмотра и досмотра автомобиля, на котором передвигались мужчины, обнаружены и изъяты свёртки. В них, согласно проведённому в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследованию, находились синтетический наркотик «соль» массой 0,91 г и психотропное вещество амфетамин массой 7,05 г», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
 
При задержании мужчины оказали сопротивление, а один из подозреваемых, предположительно, пытался сломать свой телефон, чтобы скрыть хранящуюся в нем информацию о наркообороте. Стоит отметить, что мужчина менее месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление в сфере незаконного наркооборота.
 
27-летний ранее судимый мужчина и его 26-летний ранее судимый подельник доставлены в отдел МВД для разбирательства. Выясняются все детали их противоправной деятельности.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:23 +4
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