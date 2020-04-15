Опубликован новый рейтинг УК-2020 Тульской области

15 апреля в пресс-центре правительства Тульской области прошла презентация очередного рейтинга управляющих компаний региона.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что в рейтинг вошли 182 управляющие организации. Традиционно все УК поделены на три зоны – «зеленую», «желтую» и «красную». В «зеленой» зоне представлена 51 компания, в «желтой» – 105 компаний, в «красной» – 26 компаний. В рейтинг не вошли УК, начавшие деятельность по управлению многоквартирными домами до 1 января 2020 года. При публикации рейтинга был увеличен проходной барьер в зеленую зону с 50 до 55 баллов, а в желтую – с 25 до 35 баллов. Связано это с применением новых критериев, таких как работа в Единой диспетчерской службе ГЖИ и использование информационных систем при проведении общих собраний собственников помещений МКД в форме заочного голосования. По этим критериям управляющая организация может получить дополнительно до 15 баллов.

«Увеличение проходных барьеров необходимо, чтобы создать дополнительную конкуренцию и стимулировать деятельность управляющих организаций», - сказал Леонид Ивченко.

В большинстве своем компании успешно исполняют заявки граждан в предусмотренный правилами системы ЕДС ГЖИ срок - 3 рабочих дня. Вместе с тем управляющие организации, находящиеся в красной зоне, допускают нарушение сроков выполнения заявок и закрывают их только после вмешательства жилищной инспекции.

Леонид Ивченко также добавил, что по поручению Губернатора Алексея Дюмина продолжается санитарная обработка контактных поверхностей в подъездах многоквартирных домов. По сигналам жителей сотрудники ГЖИ выезжают и при необходимости корректируют работу управляющих компаний.