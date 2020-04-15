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Министр здравоохранения Тульской области рассказал о состоянии больных коронавирусом

Министр здравоохранения Тульской области рассказал о состоянии больных коронавирусом

Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, еще один находится на кислородной поддержке.

14 апреля губернатор Алексей Дюмин в режиме видеоконференции провел совещание с главными врачами государственных учреждений здравоохранения, которые принимают больных коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что за прошедшие сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса. В стационарах находятся 46 человек с подтвержденным диагнозом. Еще 64 жителя региона с лёгкой формой болезни лечатся на дому (это пациенты с подтвержденной COVID и подозрением на инфекцию). Благодаря профессионализму наших врачей 19 человек полностью выздоровели и выписались из больниц.

- Мы принимаем необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего роста числа заболевших и обеспечить качественное лечение тем, кто уже заразился, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил всех, кто помогает бороться с инфекцией, всем кто находится на передовой.

- Врачи, средний и младший медперсонал работают практически на пределе своих сил. Сейчас все рассчитывают на вас, ваши знания, выдержку и терпение, — сказал глава региона.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что до 14 апреля медицинская помощь оказывалась в четырех учреждениях. Накануне вечером началась госпитализация пациентов в палатно-боксированный корпус Тульской детской областной клинической больницы. В нем сейчас находится 18 человек, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, один находится на кислородной поддержке, 15 в состоянии средней степени тяжести. У пятерых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Сюжет: Коронавирус
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