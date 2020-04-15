В Тульскую область поступило более 850 тысяч медицинских масок

Фото из архива MySlo

По поручению Алексея Дюмина тульский минздрав разработал меры материальной поддержки врачей, которые борются с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, за март 804 работника стационаров, лабораторий и скорой помощи получили стимулирующие выплаты на общую сумму 6,3 млн рублей.

На эти же цели Тульская область получит из федерального бюджета более 130 млн рублей. Губернатор напомнил министру, что необходимо привлекать специалистов и из других регионов, чтобы дать передышку нашим медикам, активно задействованным в борьбе с коронавирусом. Глава региона поручил до конца месяца определить круг самых загруженных медработников и размер выплат.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают пять медучреждений на 394 койки. На базе Щекинской районной больницы планируется развернуть госпиталь на 265 коек, а всего к концу апреля будет создано еще дополнительно 389 коек. Около 250 медработников готовы приступить к работе.

Медперсонал обеспечивается необходимым оборудованием и средствами защиты. В минувшую субботу благодаря поддержке социальных партнеров в Тульскую область поступили более 250 тысяч масок и респираторов, около 10 тысяч защитных экранов для лица и очков, 20 тысяч перчаток, костюмы для медиков. Накануне ночью пришла вторая партия груза – более 850 тысяч масок, 14 тысяч специальных очков и экранов, 18 тысяч респираторов, более 16 тысяч защитных костюмов.