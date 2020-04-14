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У медиков из больниц Тулы, Донского, Щекино и Куркино отрицательные результаты на коронавирус
Фото из архива Myslo.

У медиков из больниц Тулы, Донского, Щекино и Куркино отрицательные результаты на коронавирус

Напомним, в регионе некоторые отделения медучреждений закрыты на карантин.

Ранее сообщалось, что работа отделений больниц Тулы, Донского, Щекино, Куркино и Ефремова приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений — у пациентов заподозрили коронавирусную инфекцию.

Как сообщает минздрав Тульской области, у медицинского персонала и пациентов были взяты анализы на COVID-19. Результаты сотрудников медучреждений Тулы, Донского, Щекино и Куркино — отрицательные, медики продолжают работу в штатном режиме.

Результаты анализов сотрудников Ефремовской районной больницы — в работе.

После завершения дезинфекции отделения возобновят работу в полном объеме — с приемом пациентов.

Сроки окончания карантина и маршрутизация пациентов:

  • Донская городская больница, терапевтическое отделение — открытие 14 апреля, маршрутизация пациентов на время карантина в Новомосковскую городскую клиническую больницу; хирургическое отделение — 27 апреля, пациенты направляются в Новомосковскую городскую клиническую больниц.
  • горбольница № 10 Тулы, пульмонологическое отделение — открытие 15 апреля, маршрутизация пациентов в тульские городские больницы № 11 и № 7;
  • Куркинская районная больница, терапевтическое отделение — открытие 16 апреля, маршрутизация пациентов в Ефремовскую районную больницу;
  • городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева, терапевтическое отделение — открытие 20 апреля, маршрутизация пациентов в больницы № 11 и № 7;
  • Щекинская центральная районная больница, инфекционное отделение — открытие 23 апреля, маршрутизация пациентов в профильные медучреждения при наличии свободных мест;
  • Киреевская центральная районная больница, инфекционное отделение — открытие 25 апреля, маршрутизация пациентов в профильные медучреждения при наличии свободных мест;
  • горбольница № 3 Тулы, терапевтическое отделение — открытие 26 апреля, маршрутизация пациентов в городские больницы № 11 и № 7;
  • Ефремовская районная больница, родительное отделение — открытие 16 апреля, инфекционное отделение — 26 апреля, маршрутизация беременных в родильный дом № 1 города Тулы, пациентов инфекционного отделения — в Богородицкую центральную районную больницу и другие медицинские учреждения при наличии мест.
Сюжет: Коронавирус
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