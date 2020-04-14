У медиков из больниц Тулы, Донского, Щекино и Куркино отрицательные результаты на коронавирус

Фото из архива Myslo.

Напомним, в регионе некоторые отделения медучреждений закрыты на карантин.

Ранее сообщалось, что работа отделений больниц Тулы, Донского, Щекино, Куркино и Ефремова приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений — у пациентов заподозрили коронавирусную инфекцию.

Как сообщает минздрав Тульской области, у медицинского персонала и пациентов были взяты анализы на COVID-19. Результаты сотрудников медучреждений Тулы, Донского, Щекино и Куркино — отрицательные, медики продолжают работу в штатном режиме.

Результаты анализов сотрудников Ефремовской районной больницы — в работе.

После завершения дезинфекции отделения возобновят работу в полном объеме — с приемом пациентов.

Сроки окончания карантина и маршрутизация пациентов: