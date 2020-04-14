Владелица тульского Шоу ручных енотов: «Из-за карантина мне нечем кормить животных»

Жизнь этих животных напрямую зависит от посетителей, ведь именно их плата за посещение тратится на питание енотиков, их прививки и аренду помещения.

Многие давно знают эту организацию еще как Дом енотов, который появился в Туле несколько лет назад в однокомнатной квартире в доме на Зеленстрое. В этой квартире жили четыре полосатых пушистика: три самца Валера, Гриша и Гриша и самочка Марго.

Теперь они именуются Шоу ручных енотов. Компания полосатиков изменила состав: Гриша теперь живет в парке-отеле под Веневом, а Марго чуть больше месяца назад родила трех малышей.

Поменялся и владелец животных, теперь за ними ухаживает Мария Громова.

Мария Громова – В 20 лет я даже предположить не могла, что когда-нибудь буду воспитывать енотов. Собаки у меня всегда были, а вот с енотами познакомилась только, когда пришла сюда. Когда бизнес пошел плохо у предыдущего владельца, появились разговоры о том, что животных продадут или еще хуже того – пустят на шкурки. Ни того, ни другого я допустить не могла и выкупила их в рассрочку за 350 000 рублей. Ухаживать за этими животными непросто, они очень активные, они все грызут, везде лезут. Для содержания в доме, как кошку или собаку, они совсем не подходят. С Гришей так было. После того, он съездил «жениться», и по возвращении стая его не приняла, и он остался вместе с «женой». Владелец решил им через какое-то время найти новый дом, в итоге отдал бесплатно в добрые руки. Но новые хозяева позвонили мне уже на следующий день и предложили купить енотов. Оказалось, это наш Гриша и его «жена», они за сутки поцарапали и порвали мебель в квартире. В итоге забрали у них енотов бесплатно и пристроили в парк-отель, там есть, где можно содержать животных в нормальных условиях. Поэтому, когда мне задают вопрос: «А вы не можете их раздать?», я отвечаю: «Могу, но кому?» Найти ответственных владельцев непросто.

Что касается Тульского экзотариума, то, по мнению Марии, животные не смогут там жить.

– Они привыкли к сухому корму, а в экзотариуме им будут давать живой корм, к которому их пищеварительная система не адаптирована. А во-вторых, с этого года они вообще не могут их взять в связи с новым законом: на одного енота должно быть не менее 7 кв.м, а у них нет такой большой свободной площади, – поясняет Мария.

Не так давно Мария оформила Шоу ручных енотов в качестве «социального бизнеса», потому что среди посетителей много детей-инвалидов и малышей, оставшихся без родителей. Процедура оформления еще не завершена.

– Перед каникулами я написала письмо к Рафику Папяну, владельцу ТРК «Гостиный двор» с просьбой взять енотов под опеку и помогать с арендой. Есть же опекуны в Московском зоопарке, например. Но в связи с карантином ответа нет, – рассказала Мария.

Проблемы с финансированием Шоу ручных енотов начались еще в марте – посетителей из-за коронавируса поубавилось. А теперь и вовсе никого нет.

– На корм енотам нужно около 10 000 рублей в месяц. Я кормлю их сухим кормом для собак премиум-класса. Закупаю большими мешками, так выгоднее. Кроме того, надо ежемесячно платить аренду – 26 000 рублей. Малышам нужно скоро делать прививки и чипировать их, это тоже траты. У меня самой тяжелое заболевание, а на пенсию по инвалидности я просто не смогу прокормить этих животных. Поэтому и прошу помощи у туляков. Если бы нам разрешили, конечно, работать по предварительно записи, соблюдать все меры в рамках предупреждения распространения инфекции, это бы, конечно, изменило ситуацию. А пока просто не представляю, что делать.

Если вы хотите помочь енотам пережить карантин, пишите Марии в Вконтакте.