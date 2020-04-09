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Завод «Октава» увеличил количество производственного персонала

Завод «Октава» увеличил количество производственного персонала

По итогам 2019 года количество основного производственного персонала завода «Октава» (входит в Госкорпорацию Ростех) выросло на 16,4%.

Предприятие увеличило объем выпускаемой продукции и обеспечило ее оперативную реализацию. Общая выручка составила 272 млн рублей. Выручка от основной реализации при этом на 61,5% превысила показатели прошлого года и составила 228 млн 611 тыс. рублей.

Сегодня над разработкой и производством российских микрофонов и гарнитур на «Октаве» работают свыше 360 сотрудников. При переходе предприятия в прямое управление Госкорпорации Ростех был проведен кадровый аудит, который показал, что еще летом 2017 года средний возраст персонала завода составлял 54 года. Выход на пенсию профессиональных кадров — вызов, который поставил перед менеджментом задачу активного привлечения молодых специалистов.

«Впервые за долгие годы был объявлен набор новых сотрудников и повышена зарплата. В результате на завод стала приходить молодежь. Сейчас средний возраст сотрудников снизился на 7 лет и достиг 47 лет. Однако на предприятии все еще сохраняется потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистах», — отметил генеральный директор завода «Октава» Владимир Саух.

Проводимая модернизация производства позволила увеличить производительность труда, выработку на одного работника и общий объем выпускаемой продукции на 60% по сравнению с 2018 годом. Рост выручки от реализации гражданской продукции по отношению к 2018 году составил 87%. Доля гражданской продукции в общей выручке от продаж составила 64%. В абсолютных показателях это 146 млн 264 тыс. рублей. Улучшение производственных и финансовых показателей работы предприятия обеспечило увеличение фонда оплаты труда.

Повышение заработной платы – один из этапов процесса восстановления завода.

В финансовый план были заложены средства на индексацию, и в 2019 году средняя зарплата персонала выросла от 5% до 15%. На конец 2019 года она составляла 36 800 рублей. Кроме того, на заводе появилась система мотивации, которая также влияет на бизнес-ориентацию предприятия.

Для развития кадрового потенциала предприятие принимает участие в образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации специалистов, обеспечивающих процессы модернизации и диверсификации в целях обеспечения достижения показателей национальных проектов «Повышение производительности труда» и «Цифровая экономика». В частности, сотрудники завода прошли курс повышения квалификации в рамках трека «Подготовка кадров для Индустрии 4.0» на базе Высшей технической школы творческого индустриального кластера «Октава».

«Цифровизация — не просто выпуск цифрового продукта, это комплекс реинжиниринга бизнес-процессов, процесс перехода предприятия или целой отрасли на новые модели менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях, использование которых необходимо для создания новых ценностей и новых источников доходов», — отметил дизайн-директор завода «Октава» Владимир Шипилов.

В рамках реализации стратегии развития «Октава» продолжила разработку и выпуск в серийное производство новых продуктов. Среди них вокальный микрофон МК-119, представленный в начале 2019 года во Франкфурте, а также премиальные МК-115, МК-117, МКЛ-112.

Запуск производства биометрических микрофонов позволил предприятию стать лауреатом V Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019».  Ставший победителем в номинации «Электроника» микрофон МКЭ-215 уже закупили большинство банков России. А в 2020 году «Октава» представила рынку новую модель проводного динамического микрофона МД-305, который в ближайшее время поступит в продажу по всей России.

 

ПАО «Октава» основан в 1927 году.Тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов — конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2019 года экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, «Хор Турецкого», звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».

 

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