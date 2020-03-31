В Тульской области запретили проведение ярмарок и торговлю непродовольственными товарами на рынках
Соответствующий указ подписан губернатором сегодня.
31 марта Алексей Дюмин подписал указ «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года №12» в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).
К действующим ограничительным мерам добавлено требование о запрете до 12 апреля торговли непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведения ярмарок.
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