В Тульской области запретили проведение ярмарок и торговлю непродовольственными товарами на рынках

31 марта Алексей Дюмин подписал указ «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года №12» в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).

К действующим ограничительным мерам добавлено требование о запрете до 12 апреля торговли непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведения ярмарок.