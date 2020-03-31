Частные объявления в «Слободу» подаём дистанционно
Оставайтесь дома!
Для того чтобы сберечь ваше (и наше) здоровье и в то же время помочь вашему бизнесу продолжить работать в непростой ситуации с коронавирусом, предлагаем желающим изменить способ размещения и оплаты сообщений в разделе частных объявлений.
Чтобы не обращаться непосредственно в наш офис для продления объявления, вам необходимо позвонить по тел.
Наименование организации: ООО «Слобода»
ИНН/КПП 7106019565/710401001
Расчетный счет 40702810400001478081
Банк получателя АО «Райффайзенбанк» город Москва
БИК 044525700
К/с 30101810200000000700
Назначение платежа: Частное объявление кв. №...
Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество. А пока — оставайтесь дома!