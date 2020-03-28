Россия полностью закрыла границы из-за коронавируса
Решение вступает в силу с 30 марта.
Россия с 30 марта полностью закрывает границы. Будет временно остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Правительства РФ.
Исключения коснутся:
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граждан РФ, являющихся дипломатическими работниками МИДа России, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, официальных представительств страны при международных организациях, должностными лицами Постоянного Комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц, а также граждан России, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, персоналом, определенным международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудниками Межправительственной фельдъегерской связи, членами официальных делегаций, курьерами дипломатической связи, выезжающими из Российской Федерации, при 2 условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность;
- граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства;
- граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно, при наличии в паспорте гражданина Российской Федерации отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области;
- граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.