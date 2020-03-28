Россия полностью закрыла границы из-за коронавируса

граждан РФ, являющихся дипломатическими работниками МИДа России, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, официальных представительств страны при международных организациях, должностными лицами Постоянного Комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц, а также граждан России, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, персоналом, определенным международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудниками Межправительственной фельдъегерской связи, членами официальных делегаций, курьерами дипломатической связи, выезжающими из Российской Федерации, при 2 условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность;