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Как не подхватить коронавирус, выходя на улицу: памятка Myslo
Иллюстрация Игоря Королева.

Как не подхватить коронавирус, выходя на улицу: памятка Myslo

Президент объявил карантинные каникулы. «Туляки, побудьте дома!» – просят власти и врачи. Как вести себя в изоляции?

Врачи советуют людям по максимуму оставаться дома. Но совсем никуда не выходить нельзя: нужно в магазин, поликлинику, аптеку, выгулять собаку. Что делать, чтобы не заболеть?

Сохраните себе, перешлите знакомым! 

Сюжет: Коронавирус
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