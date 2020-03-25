Иллюстрация Игоря Королева.
Как не подхватить коронавирус, выходя на улицу: памятка Myslo
Президент объявил карантинные каникулы. «Туляки, побудьте дома!» – просят власти и врачи. Как вести себя в изоляции?
Врачи советуют людям по максимуму оставаться дома. Но совсем никуда не выходить нельзя: нужно в магазин, поликлинику, аптеку, выгулять собаку. Что делать, чтобы не заболеть?
Сохраните себе, перешлите знакомым!
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