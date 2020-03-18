новости
новости
Регистрация
В правительстве России утвердили порядок оформления больничных из-за коронавируса

В правительстве России утвердили порядок оформления больничных из-за коронавируса

Новый порядок будет действовать с 20 марта по 1 июля.

Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусом, и на проживающих с ними. Основной документ для назначения выплат — листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями.

Если больничный оформляется на основании осмотра врачом, то медицинская организация должна не позднее следующего дня направить в Фонд социального страхования (ФСС) информацию о выдаче листка нетрудоспособности.

Граждане, вернувшиеся из зараженных коронавирусом стран, могут самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте ФСС.

В заявлении требуется указать номер счета пенсионного страхования, номер полиса ОМС, согласие другого лица на подачу заявления за него. К заявлению необходимо приложить сканированные копии первой страницы загранпаспорта и страницы с отметками о пересечении границы. Если таких отметок нет, то копии билетов или электронные билеты, а также документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, попадающими под карантин.

На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток оформят больничный на 14 дней.

Для назначения выплат никаких дополнительных действий можно не предпринимать — ФСС и работодатель будут взаимодействовать самостоятельно.

Выплата пособия будет проходить в два этапа: за первую неделю нахождения на карантине — в течение одного дня с момента получения всех документов от работодателя, но не позднее седьмого дня больничного, за последующие дни — в первый день после окончания карантина.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 18:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
коронавирус
Место
ФСС
Прочее
больничный листоплаченный больничный

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы рейсы, которыми прибыли в Россию заболевшие коронавирусом
Названы рейсы, которыми прибыли в Россию заболевшие коронавирусом
Жестокое убийство кассира в Узловой: вместо колонии преступника принудительно отправили лечиться
Жестокое убийство кассира в Узловой: вместо колонии преступника принудительно отправили лечиться
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.