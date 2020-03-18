В правительстве России утвердили порядок оформления больничных из-за коронавируса

Новый порядок будет действовать с 20 марта по 1 июля.

Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусом, и на проживающих с ними. Основной документ для назначения выплат — листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями.

Если больничный оформляется на основании осмотра врачом, то медицинская организация должна не позднее следующего дня направить в Фонд социального страхования (ФСС) информацию о выдаче листка нетрудоспособности.

Граждане, вернувшиеся из зараженных коронавирусом стран, могут самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте ФСС.

В заявлении требуется указать номер счета пенсионного страхования, номер полиса ОМС, согласие другого лица на подачу заявления за него. К заявлению необходимо приложить сканированные копии первой страницы загранпаспорта и страницы с отметками о пересечении границы. Если таких отметок нет, то копии билетов или электронные билеты, а также документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, попадающими под карантин.

На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток оформят больничный на 14 дней.

Для назначения выплат никаких дополнительных действий можно не предпринимать — ФСС и работодатель будут взаимодействовать самостоятельно.

Выплата пособия будет проходить в два этапа: за первую неделю нахождения на карантине — в течение одного дня с момента получения всех документов от работодателя, но не позднее седьмого дня больничного, за последующие дни — в первый день после окончания карантина.