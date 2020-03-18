Долг на миллион: в Туле приставы забрали с парковки ТЦ принадлежащий должнику минивэн Mercedes
Если он не выплатит долг, автомобиль передадут на реализацию.
В Привокзальном округе судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий туляку, задолжавшему по налоговым, коммунальным и кредитным платежам более 1 млн рублей.
Мужчина не принимал мер к выплате крупной задолженности, скрывался от приставов скрывал свое имущество — автомобиль. Пристав вынес постановление о розыске транспортного средства.
В результате исполнительно-разыскных действий минивэн нашли на парковке одного из гипермаркетов в Центральном округе Тулы. А дальше все просто: в присутствии понятых был составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство увезли на эвакуаторе.
В пресс-службе УФССП по Тульской области отмечают: если владелец Mercedes не погасит долг в ближайшее время, его транспортное средство передадут на реализацию.