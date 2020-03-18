новости
новости
Регистрация
Долг на миллион: в Туле приставы забрали с парковки ТЦ принадлежащий должнику минивэн Mercedes
Фото УФССП по Тульской области.

Долг на миллион: в Туле приставы забрали с парковки ТЦ принадлежащий должнику минивэн Mercedes

Если он не выплатит долг, автомобиль передадут на реализацию.

В Привокзальном округе судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий туляку, задолжавшему по налоговым, коммунальным и кредитным платежам более 1 млн рублей.

Мужчина не принимал мер к выплате крупной задолженности, скрывался от приставов скрывал свое имущество — автомобиль. Пристав вынес постановление о розыске транспортного средства.

В результате исполнительно-разыскных действий минивэн нашли на парковке одного из гипермаркетов в Центральном округе Тулы. А дальше все просто: в присутствии понятых был составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство увезли на эвакуаторе.

В пресс-службе УФССП по Тульской области отмечают: если владелец Mercedes не погасит долг в ближайшее время, его транспортное средство передадут на реализацию.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
приставыарест автомобиля
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В этом году в регионе будут впервые созданы две модельные библиотеки
В этом году в регионе будут впервые созданы две модельные библиотеки
Названы рейсы, которыми прибыли в Россию заболевшие коронавирусом
Названы рейсы, которыми прибыли в Россию заболевшие коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.