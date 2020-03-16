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Из-за коронавируса «Тотальный диктант 2020» перенесён на осень

Из-за коронавируса «Тотальный диктант 2020» перенесён на осень

Об этом сообщили организаторы акции. О новой дате проведения будет сообщено дополнительно.

В связи с угрозой распространения коронавируса организаторы «Тотального диктанта» впервые решили перенести сроки его проведения – массовая проверка грамотности состоится осенью.

В официальном сообщении говорится, что на такие меры пришлось пойти из-за растущей паники среди населения – введение ограничений в крупных городах влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы.

Проводить акцию в онлайн-режиме организаторы отказались, отметив, что для многих участников «Тотальный диктант» ? это особый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктором, ручкой и бланком. Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта. 

 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:38 0
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