Из-за коронавируса «Тотальный диктант 2020» перенесён на осень

Об этом сообщили организаторы акции. О новой дате проведения будет сообщено дополнительно.

В связи с угрозой распространения коронавируса организаторы «Тотального диктанта» впервые решили перенести сроки его проведения – массовая проверка грамотности состоится осенью.

В официальном сообщении говорится, что на такие меры пришлось пойти из-за растущей паники среди населения – введение ограничений в крупных городах влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы.

Проводить акцию в онлайн-режиме организаторы отказались, отметив, что для многих участников «Тотальный диктант» ? это особый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктором, ручкой и бланком. Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта.