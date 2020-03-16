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Впервые за 40 лет в Тульской области зафиксировали самую низкую смертность в ДТП
Строительство второй очереди Восточного обхода с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу

Впервые за 40 лет в Тульской области зафиксировали самую низкую смертность в ДТП

Правительство Тульской области отчиталось о выполнении целевых показателей по нацпроектам в 2019 году

16 марта на оперативном совещании у губернатора подвели итоги работы правительства Тульской области в 2019 году. Председатель правительства Валерий Шерин доложил, в частности, сколько жилья было построено в регионе, как благоустроили города и поселки, сколько отремонтировали дорог.

Ремонт дорог в регионе по программе «Безопасные и качественные автодороги» губернатор Алексей Дюмин держит на особом контроле. В 2019 году размер дорожного фонда Тульской области увеличился почти на 50% к 2018 году. Было отремонтировано 311,5 км дорог регионального и межмуниципального значения, 108,5 км дорог местного значения, в том числе в рамках нацпроекта БКАД 200 км автодорог регионального и местного значения.

По словам Валерия Шерина, в результате реализации проекта в 2019 году к нормативному состоянию приведены  46,4 % дорог регионального значения и 65,13 % дорог Тульской городской агломерации. Плановые показатели выполнены на 100%.

В прошедшем году начат крупнейший дорожный проект в Туле – строительство второй очереди Восточного обхода с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу. Работы планируется завершить осенью 2020 года. Это существенно разгрузит данное направление и даст импульс для развития территории в районе Восточного обхода.

В 2019 году выполнены работы по устройству искусственного освещения в 39 населенных пунктах протяженностью 53,8 км и устройство светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог Малахово - Заокский - музей Поленово и М-2 «Крым» старого направления в Заокском районе Тульской области. 

- В результате реализации проекта БКАД в Тульской области снижен показатель смертности в ДТП на 1,8%, аварийность сократилась по всем основным показателям, - заявил Валерий Шерин.

По словам зам. начальника ГИБДД УМВД по Тульской области Александра Рубана, именно снижение аварийности и смертности в ДТП – главная цель нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»:

Александр Рубан

- К 2024 году смертность в ДТП должна стать нулевой. Снижение этого показателя в нацпроекте расписано на каждый год. В 2019 году Тульская область достигла этого целевого показателя. Это самое главное достижение выполнения этого проекта. Вообще показатели аварийности в Тульской области  - число ДТП, количество раненых и погибших - снижаются уже пять лет подряд. В 2019 году в регионе зафиксировано самое маленькое количество погибших в ДТП за 40 лет ведения дорожной статистики. Это результат совместной работы и органов власти, и сотрудников госавтоинспекции.

По словам Александра Рубана, значительное влияние на аварийность оказывает скоростной режим на дорогах:

- Есть подтвержденные расчеты, что при наезде на пешехода автомобиля, двигавшегося со скоростью 79 км/ч (разрешенная скорость в городе 50 км/ч плюс 19 км/ч превышения, за которые не наказывают – прим. авт), у человека нет шансов выжить. При заметном снижении скорости автомобиля шансы выжить  для пешехода повышаются. Оптимально с точки зрения безопасности для городских улиц движение со скоростью 50 км/ч. Три года назад в Туле и области начался эксперимент – на больших участках ступенчато понижается разрешенная скорость движения. Например, на региональных дорогах вблизи населенных пунктов скорость уменьшается с 80 до 20 км/ч. Этот опыт следует расширять.

Ярослав Муравский, член Общественной Палаты, активист движения «Свободная Тула», считает, что правительству региона есть над чем еще работать, например, строить новые дороги и развязки:

Ярослав Муравский

- В области идет большой ремонт дорог, но мало строят совсем новых. А они очень нужны, особенно когда идет новое квартальное строительство жилья. Вместе с новыми домами и социальными объектами нужно проектировать и строить новые дороги, развязки – чтобы новоселы не оказывались запертыми в своих микрорайонах. Считаю, нужна серьезная работа и над комплексным подходом по ремонту дорог. Зачастую, при ремонте забывают о необходимости обустройства парковочных карманов, остановочных островков, пешеходных переходов, знаки и светофоры, о возможности расширения дорожного полотна и обустройства, например, велодорожки. Как и проекты благоустройства, надо согласовывать проекты ремонта дорог с жителями.

Алексей Ионов, заместитель председателя Тульской городской Думы, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия»:

Алексей Ионов

- В 2019 году по программе БКАД Тульской области было выделено более 2 млр. рублей, что позволило отремонтировать более 300 км дорог. В Туле в 2019 году в рамках нацпроекта проведен ремонт 17 участков дорог, отремонтировано 13 и установлены два новых светофорных объекта. Депутаты от фракции ЕР в Тульской областной и Тульской городской думах совместно с общественными организациями, председателями ТОС, жителями регулярно в течение года контролировали работы. Тульская область была высоко отмечена Минтрансом Росси и на 2020 год получила средства в полном объёме, что позволит продолжить реализацию проекта. В планах 2020 года – ремонт улицы Ф. Энгельса с восстановлением межрельсового пространства, ремонт дорожного покрытия на ул. Первомайская, Кауля, М. Жукова, Болдина, Максима Горького и др.

- На протяжении нескольких лет Тульская область демонстрирует устойчивую позитивную динамику по многим отраслям. Мы отработали 2018 год с высокой эффективностью. Много проблем в регионе, которые не решались десятилетиями: дороги, водоснабжение, медицина в отдельных населенных пунктах. Мы все должны быть нацелены на повышение качества жизни наших граждан. Работы еще непочатый край. Прошу не расслабляться, люди должны видеть конкретные улучшения, — заявил на  совещании Алексей Дюмин.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 22:20 −4
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