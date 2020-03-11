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В тульской шахматной гостиной блондинки сражались с брюнетками

В тульской шахматной гостиной блондинки сражались с брюнетками

Праздничный турнир был приурочен к Международному женскому Дню.

Впервые в истории тульских шахмат был проведен матч-турнир в формате восемь на восемь «Блондинки против Брюнеток». Участницы сыграли по одной партии белыми и черными с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд на ход до конца партии.

До начала турнира команда «Брюнеток» выглядела опытнее и сильнее, но перед стартовым туром одна из сильнейших шахматисток Тулы, лидер команды Нина Федорчук, заболела и не смогла принять участие в турнире.

Первые партии «Блондинки» играли белыми. Потерпев поражение на первой доске, они, тем не менее, завершили первый тур победой со счетом 5:3. Во втором туре всё было сложнее. «Блондинки» проявили характер, и им удалось свести вничью – 4:4.

Итог матча – победа «Блондинок» с общим счётом 9:7. Всем участницам организаторы вручили цветы. Победительницы получили подарки от одного из ювелирных салонов Тулы, а команде «Брюнеток» презентовали сладости.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:49 +6
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Место
Тула

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