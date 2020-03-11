Жителей Кимовского района осудят за оскорбление полицейских

Сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили два уголовных дела по ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении ими своих служебных обязанностей». Под следствием находятся жители Кимовского района. Во время совершения противоправных действий оба были пьяны.

16 января один из фигурантов в поселке Пронь оскорбил сотрудника ГИБДД, когда тот составлял в отношении него административный протокол. 1 марта возле одного из домов на ул. Бессолова в Кимовске 26-летний подозреваемый обматерил сотрудника патрульно-постовой службы, который пытался пресечь противоправные действия злоумышленника.

Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает штраф на сумму до 40000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы сроком до одного года.