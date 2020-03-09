Красивые лошадки и наездницы: в Туле прошли соревнования по конкуру «Женский день»

Фото Сергея Боброва.

Тула открыла весенний сезон в конном спорте. Соревнования по конкуру в конюшне «Макларен» были приурочены к Международному женскому дню.

В этом году это были первые соревнования. Спортсмены подготовили зрелищные выступления на сложных маршрутах 80, 90 и 100 см, выступили юниоры, завершило выступления упражнение кавалетти.

На соревнованиях побывал наш фотокорреспондент.