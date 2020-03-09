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Красивые лошадки и наездницы: в Туле прошли соревнования по конкуру «Женский день»
Фото Сергея Боброва.

Красивые лошадки и наездницы: в Туле прошли соревнования по конкуру «Женский день»

Фоторепортаж Myslo.

Тула открыла весенний сезон в конном спорте. Соревнования по конкуру в конюшне «Макларен» были приурочены к Международному женскому дню.

В этом году это были первые соревнования. Спортсмены подготовили зрелищные выступления на сложных маршрутах 80, 90 и 100 см, выступили юниоры, завершило выступления упражнение кавалетти.

На соревнованиях побывал наш фотокорреспондент.

 
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Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 15
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Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 33
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 34
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 35
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 36
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 37
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 38
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 39
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 40
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 41
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 42
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 43
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 44
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 45
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 46
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 47
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 48
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 49
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 50
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 51
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 52
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 53
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 54
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 55
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 56
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 57
Соревнования по конкуру "Женский день", Фото: 58
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Автор: Юлия Королева
9 марта, в 18:30 +5
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