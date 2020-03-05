В центре Тулы указатели путают туристов

Если пойти по направлениям, указанным на стенде, то до места назначения добраться вряд ли удастся.

Не так давно на Казанской набережной и возле стен кремля установили туристические указатели. Вроде ничего особенного: на них отмечены ближайшие к указателю достопримечательности, карта и места первой необходимости.

Однако информация на некоторых стендах вводит туристов в заблуждение. Так, указатель, расположенный возле Крестовоздвиженской площади, показывает на здание правительства, но упорно называет его Музеем самоваров.

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А еще на том же самом стенде, но на оборотной стороне, направление к ул. Металлистов тоже указано неверно. Чтобы до нее добраться, нужно двигаться левее, а не правее, как подсказывает указатель.



