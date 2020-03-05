Тульские перевозчики предлагают повысить плату за проезд, чтобы закупить большие автобусы

Фото из архива Myslo.

Тульский региональный транспортный союз направил в администрацию города предложения по повышению качества организации пассажирских перевозок.

– Отсутствие своевременной индексации тарифа с января 2015 г. по настоящее время, перераспределение пассажиропотока по маршрутной сети, введение новых федеральных требований в области безопасности и организации пассажирских перевозок привело к ограничению возможностей в планировании финансово-хозяйственной деятельности и развития материальной базы транспортных пассажирских предприятий, — сообщается в документе.

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Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, транспортный союз разработал программу для развития пассажирских перевозок в Туле в три этапа. На первом, до июля 2020 г., во всех маршрутках должны быть установлены тахографы, подключение к ГЛОНАСС, а также система для безналичной оплаты проезда.

Чтобы это стало возможным, нужно увеличить тариф за проезд.

На сколько конкретно, непонятно, — «на сумму, покрывающую затраты на внедрение и установку данных технических систем и оборудования».

На втором этапе реализации программы развития, до середины 2021 г., транспортный союз планирует частично обновить автопарк — на 5−10%.

– Данный переходный проект позволит получить реальные цифры затрат на перевозку пассажиров, после чего расчетным путем определить тариф на проезд, что послужит возможностью для перевозчиков реализовать третий, основной, этап с полным обновлением подвижного состава по всем муниципальным маршрутам.

На третьем этапе, до 2023 г., транспортный союз планирует полностью обновить парка подвижного состава, в том числе с учетом требований в рамках программы «Доступная среда».

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.

зачем повышать тарифы за проезд

Корреспондент Myslo спросил у президента Тульского регионального транспортного союза Веры Коротких, на сколько именно перевозчики хотят повысить проезд.

– Повышение тарифов — актуальная тема во всех регионах. Это происходит практически ежегодно. Мы пять лет проработали за 20 рублей. Уже всё повысилось, что можно. Чтобы нам купить ПАЗики, мы должны рассмотреть увеличение тарифа. Какой будет сумма повышения, я не знаю. Это будет спланировано и согласовано.

По словам Веры Александровны, перевозчикам сейчас важно договориться с городской администрацией о дальнейшей работе — в течение ближайших пяти-семи лет.

– Мы должны дать друг другу гарантии. Администрация должна гарантировать, что они не переделают этот рынок. Сейчас у нас свидетельство действует до конца 2021 года. Мы бы уже давно начали менять подвижной состав на транспортные средства большей вместимости, но не начали этого делать, потому что каждый день держимся за ручку двери — выгонят нас или оставят, мы не знаем. Как может человек взять лизинг или кредит, если завтра его выгонят? ПАЗик стоит около 3 млн рублей.

Сейчас письмо находится в стадии рассмотрения в администрации. Вера Коротких:

– Мы можем реализовать это всё без бюджетных средств, только дайте нам гарантию, что мы останемся работать. Закупим подвижной состав с нужной вместимостью, готовы возить льготников… Мы уже сейчас оснащаем маршрутки системой безналичной оплаты, делаем объявление остановок, многое воплощаем в жизнь. Главное, чтобы было взаимопонимание.

Напомним, в начале 2019 года перевозчики объявили о повышении платы за проезд до 25 рублей, однако УФАС увидела в этом картельный сговор. Позже от этой идеи транспортный союз отказался.