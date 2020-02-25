Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к Масленице

Фото из архива Myslo.

Всегда нужно обращать внимание на этикетку с составом, условиями хранения и сроком годности, наличие сертификатов качества и безопасности. Это поможет избежать покупки просрочки и фальсификата, пишет «Российская газета».

При выборе масла нужно обращать внимание на состав. В нем не должно быть растительных жиров. Если есть пальмовое, арахисовое, кокосовое масло или заменитель молочных жиров — это спред или маргарин. Отметим, что сейчас в магазинах выставляют молочные продукты с заменителями отдельно — это поможет сориентироваться.

На упаковке сметаны должно быть написано «сметана», а не «сметанка» или «сметанный соус».

Под другими названиями часто скрывается продукт с растительными жирами.

Состав должен содержать ингредиенты, разрешенные государственным стандартом: сливки, закваску, молоко или молочные продукты.

Яйца должны быть не битыми, без подтеков и с чистой скорлупой.

При покупке готовых блинов в магазине нужно обратить внимание на их вид, условия хранения и срок годности. Они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Но использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

На упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.