Погода в Туле 25 февраля: облачно, ветрено, без осадков
Синоптики обещают низкое давление и до +3 градусов.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до -6 градусов, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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