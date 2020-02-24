Погода в Туле 25 февраля: облачно, ветрено, без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до -6 градусов, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.