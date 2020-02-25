Итоги соревнований «Золотая шайба» среди юных хоккеистов Тульской области

Фото предоставлены пресс-службой компании «Полипласт Новомосковск».

22 февраля в Новомосковске состоялось торжественное закрытие Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова.

Здесь проходили игры II отборочного этапа. В этом году его участниками стали 10 областных команд, три из них представляли Тульское суворовское военное училище.

Участников турнира приветствовал заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин. Он подчеркнул, что Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта в регионе:

— По поручению главы региона была разработана программа развития хоккея. Турнир «Золотая шайба» — еще один этап для привлечения детей и подростков к занятиям этим видом спорта. В области ведется большая работа по созданию инфраструктуры для тренировок и соревнований, привлечению квалифицированного тренерского состава. Основной упор в программе делается на развитие детского, любительского и профессионального хоккея, а также строительство открытых хоккейных кортов.

С декабря по февраль юные хоккеисты участвовали в отборочных состязаниях. Ребята разделились на три возрастные категории и за эти три месяца сыграли порядка 30 матчей. Финалистами стали «Тигры» из Тулы, «Ока» из Алексина и «Мечта» из п. Шварцевский.

Эти три команды, каждая в своей возрастной группе, будут представлять наш регион на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» в Сочи, которые начнутся в конце февраля и продлятся до конца марта.