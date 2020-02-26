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Весной в Туле ограничат движение грузовиков

Весной в Туле ограничат движение грузовиков

Ограничения будут действовать на территории города с 1 по 30 апреля.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения будет введено весеннее ограничение движения автомобильного транспорта.

С 1 по 30 апреля предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории города будут ограничены значением не более 4 тонн на одну ось.

Владельцам тяжелых грузовиков придется оформлять специальные разрешения. Кроме того, они обязаны будут возместить вред, нанесенный дорожному покрытию. Соответствующее заявление перевозчики могут подать через МФЦ, региональный портал госуслуг или по адресу: ул. Оборонная, д. 27. Телефон для справок: 30-72-26.

На въездах в муниципальное образование город Тула будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:

  • трасса М-2 при подходе к Туле,
  • «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» (Веневское и Калужское шоссе),
  • Новомосковское шоссе,
  • Епифанское шоссе,
  • Одоевское шоссе,
  • Алексинское шоссе и др.

В указанный период на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.

Объезд улично-дорожной сети Тулы транспортными средствами, превышающими установленную допустимую осевую нагрузку на ось транспортного средства, будет осуществляться по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:57 +1
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