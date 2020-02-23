Акция «Мужское здоровье»: около 600 жителей Тульской области прошли бесплатный медосмотр

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Проект «Мужское здоровье» проводится по поручению губернатора Алексея Дюмина. В этом году акция вошла в план мероприятий Года здоровья.

22 февраля около 600 жителей Тулы, Алексина, Ефремова и Суворова прошли медицинское обследование. Оно включало в себя электрокардиографию, флюорографию, стоматологическое исследование для ранней диагностики онкологических заболеваний, дерматоскопию и осмотр врачом-дерматовенерологом для выявления рака кожи, спирометрию (измерение функционального состояния легких).

Также участники акции сдали кровь на определение уровня глюкозы, холестерина и простат-специфического антигена (ПСА) для выявления патологии предстательной железы.

По итогам скринингового обследования участники акции получили консультации врачей-специалистов. Жители, у которых были выявлены патологические отклонения, продолжат обследование и при необходимости будут направлены на лечение.

- Цель акции – призвать туляков внимательно относиться к своему здоровью, не пренебрегать профилактическими осмотрами, которые позволяют выявить и устранить развитие большинства хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии, - отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Гарина.