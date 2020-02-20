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В Туле завершился первый этап сезона Детской шахматной лиги

В Туле завершился первый этап сезона Детской шахматной лиги

В этом году в лиге смогли проявить себя не только опытные шахматисты, но и новички.

В Тульской шахматной гостиной завершился первый этап второго сезона Детской шахматной лиги. В лиге появился первый дивизион, в котором участвуют не только опытные шахматисты, но и начинающие игроки.

В Высшей лиге в призовую тройку вошли Михаил Макаров, Роман Абрамов и Максим Абросимов. В Первом дивизионе первой стала Анастасия Бондарева, второе место занял Егор Чуприн, на третьем – Влад Тимохин.

Отдельно была отмечена лучшая шахматистка – Алиса Жукова. Самой юной участницей турнира стала Нармин Гасанова.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:27 +1
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