На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину

В момент ДТП пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вечером 20 февраля на ул. Рязанской в Туле, неподалеку от гипермаркета, легковой автомобиль каршеринга сбил 34-летнего мужчину.

По словам друга пострадавшего, они переходили дорогу по пешеходному переходу. Два автомобиля остановились их пропустить, а водитель за рулем Volkswagen каршеринга, видимо не заметив, выскочил на переход и сбил мужчину.

Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом предплечья. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.