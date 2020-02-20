На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину
В момент ДТП пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.
Вечером 20 февраля на ул. Рязанской в Туле, неподалеку от гипермаркета, легковой автомобиль каршеринга сбил 34-летнего мужчину.
По словам друга пострадавшего, они переходили дорогу по пешеходному переходу. Два автомобиля остановились их пропустить, а водитель за рулем Volkswagen каршеринга, видимо не заметив, выскочил на переход и сбил мужчину.
Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом предплечья. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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