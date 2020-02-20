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На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину

На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину

В момент ДТП пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вечером 20 февраля на ул. Рязанской в Туле, неподалеку от гипермаркета, легковой автомобиль каршеринга сбил 34-летнего мужчину.
 
По словам друга пострадавшего, они переходили дорогу по пешеходному переходу. Два автомобиля остановились их пропустить, а водитель за рулем Volkswagen каршеринга, видимо не заметив, выскочил на переход и сбил мужчину.
 
Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом предплечья. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 1
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 2
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 3
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 4
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 5
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 6
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 7
На ул. Рязанской в Туле машина каршеринга сбила мужчину, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:30 +5
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