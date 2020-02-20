Где в Туле отключат свет 21 февраля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
- ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-91 (нечётн.), 88-а,
- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а,
- ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72, 13, 3, 4,
- ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 61-83 (нечётн.), 85-а,
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Немцова, 23, 25,
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 22, 24,
- ул. Матросова, 10-22, 26-36 (чётн.), 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 7, 19, 21,
- ул. Комарова, 33,
- ул. Кирова, 159,
- ул. Мосина, 8-д, 8, 10,
- ул. Мира, 27, 29,
- пр-т Ленина, 84,
- ул. Агеева, 1,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 1-б, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47, 48,
- ул. Мезенцева, 25, 34,
- ул. Н. Руднева, 51, 55, 57, 53, 49, 57-б,
- ул. М. Горького, 41, 45-а, 47,
- п. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30 (чётн.), 28-а,
- 17-й пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а, 2,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 96, 72, 92-а,
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Тесницкая, 6,
- ул. Октябрьская, 282,
- ул. Малаховская, 1,
- Мясново: Одоевское шоссе, 104, 102-а/1,
- ул. Тихмянова, 41,
- ул. Воздухофлотская, 83,
- п. Северный: ул. Центральная, 3-40,
- д. Зимаровка,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12.
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