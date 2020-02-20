В двойном ДТП на дороге «Тула – Новомосковск» пострадали 4 человека

Фото очевидца

В 14.15, на 25-м километре дороги «Тула – Новомосковск» 26-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris с цветографической схемой такси под управлением 47-летнего мужчины, а также с «Ладой», за рулём которой находился 42-летний туляк.

В аварии пострадали четыре человека – водители иномарок и пассажиры Hyundai Solaris – 53-летний мужчина и 55-летняя женщина. Их госпитализировали с различными травмами. Напомним, около 11.00 смертельное ДТП произошло на 17-м километре той же трассы.