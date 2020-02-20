Туляки смогут передавать показания газового счетчика по WhatsApp

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» появился новый сервис по приему показаний газовых счетчиков. Теперь потребители смогут передать показания, отправив фотографию счетчика поставщику газа, используя систему обмена сообщениями для мобильных устройств WhatsApp на указанный в квитанциях номер.

Идентификация абонента производится по заводскому номеру счетчика, который размещен на счетном механизме. Передаваемые сведения обрабатывают специалисты компании, вносят в абонентскую базу данных и производят начисление за потребленный газ.

Новый сервис позволит повысить достоверность расчетов за газ, поскольку исключает ошибки при передаче показаний.

Кроме того, абоненту не нужно терять время на звонки в обслуживающий абонентский участок для сообщения показаний счетчика.

Фотографию счетчика через приложение WhatsApp можно отправить специалистам газовой компании в любой день и в любое время суток. Такой способ передачи показаний актуален для тех абонентов, которые постоянно не проживают в газифицированных домовладениях и посещают их периодически в выходные, праздничные дни, в летний сезон и т. д.

Новый сервис расширил уже существующие возможности передачи показаний счетчика: