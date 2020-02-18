В Тульской области 21 работника Haval отправили на карантин после приезда из Китая

Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi.

Все они – граждане КНР. Отметим, что такая процедура сейчас обязательна для всех, кто приезжает из этой страны.

Представители ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» прокомментировали информацию о госпитализации двух рабочих завода Haval с подозрением на коронавирус.

Сообщается, что 15 февраля 21 гражданин КНР прибыл на территорию РФ для работы на заводе Haval в индустриальном парке в Узловском районе. По прилету в аэропорт Шереметьево каждый из них был проверен работниками Роспотребнадзора на наличие симптомов короновирусной инфекции.

- После этого граждане КНР для 14-дневного карантина были отправлены в обсервационный пункт, который был организован Обществом при поддержке Управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Тульской области на базе пустующей гостиницы, расположенной в непосредственной близости с заводом.

Каждый работник, прибывший из КНР, был заселен под присмотром вышеуказанных государственных органов в отдельную комнату со всеми необходимыми бытовыми удобствами.

Комнаты также обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

- После заселения каждая комната была закрыта снаружи. Доступ в помещение осуществляется исключительно медицинскими работниками и персоналом в необходимой специальной одежде, осуществляющим доставку гражданам КНР 3-разового питания.

Дважды в день каждого гражданина КНР осматривают медицинские работники для выявления симптомов инфекции.

Доступ иных работников Общества к прибывшим гражданам КНР исключен — закрыты не только каждая из комнат, изолирован этаж, на котором они расположены, отключены лифты. Из гостиницы имеется единственный выход, который также находится под контролем Общества. И на этаже, где располагаются граждане КНР, и снаружи гостиницы имеются многочисленные камеры наблюдения, — сообщает директор по правовым вопросам и внешним связям ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

У двух граждан Китая 17 февраля поднялась температура, поэтому их отправили в инфекционное отделение Новомосковской клинической больницы.

Сообщается, что сейчас указанные работники чувствуют себя хорошо, признаки инфекции у них отсутствуют. Обратно в обсервационный пункт их направят после проведения необходимых анализов и проверок.