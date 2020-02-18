Тульские борцы из спортшколы «Олимп» привезли медали с белорусского турнира
Два наших спортсмена заняли призовые места.
Тульские спортсмены приняли участие в международном турнире по греко-римской борьбе памяти воина-интернационалиста
За победу боролись около 350 участников из России, Литвы, Израиля, Германии и Белоруссии.
Борцы из СШ «Олимп» (пос. Ленинский) завоевали две медали. В весе до 44 кг среди юношей 2008-2009 г. р. Богдан Хабаров завоевал серебро, а Сергей Шереметьев — бронзу.
Тренеры наших ребят — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
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