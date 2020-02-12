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В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки

В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки

Сегодня работы проводили во дворе дома №8 по Черниковскому переулку.

Демонтаж незаконных строений в областной столице продолжается в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, а также ревитализации исторического центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

12 февраля работы проводили в Черниковском переулке. Там разобрали сарай, оставшийся бесхозным после расселения жителей дома №8.

В течение месяца под снос попадут еще восемь сараев по адресу ул. Благовещенская, 7-а. Жители этого дома еще не переселились из старых квартир, но в ближайшее время отпразднуют новоселье. После сноса хозпостроек территорию благоустроят.

Всего с 2018 года в центре Тулы снесены 382 постройки.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:18 +4
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