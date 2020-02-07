Приемная кампания – 2020: во сколько обойдется учеба в тульских вузах и где дадут отсрочку от армии

Мы приготовили для вас сравнительную таблицу с данными, которые будут интересны всем будущим студентам.

Будут ли изменения в правилах приема в вузы в 2020 году, рассказывает директор Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Ирина Кузнецова:

Ирина Кузнецова – В этом году вносить кардинальные изменения в правила приема в вузы не планируется. Для поступления на большинство специальностей по-прежнему достаточно только результатов ЕГЭ. Кстати, в 2020 году будут приниматься результаты госэкзаменов с 2016 по 2020 год, так что у выпускников прошлых лет тоже есть шанс стать абитуриентами. У одиннадцатиклассников впереди есть еще полгода, чтобы выбрать учебное заведение и специальность, и к их поиску нужно подходить очень тщательно.

Обязательно проверяйте вузы на наличие документов – действующей лицензии и аккредитации, иначе после поступления вас могут ждать неприятности. Устроиться на работу с дипломом вуза, у которого нет аккредитации, в будущем будет гораздо сложнее.

Посещайте дни открытых дверей. Они бывают почти во всех учебных заведениях, и на них вы можете увидеть вуз изнутри, познакомиться с преподавателями и студентами, прочувствовать общую атмосферу вуза.

Если вы четко представляете себе, кем и где хотите работать, не стесняйтесь позвонить в отдел кадров предприятия или ведомства. Поинтересуйтесь, выпускников каких вузов они ценят и охотно берут на работу, а на какие дипломы и вовсе не смотрят. Кстати, здесь же вы можете узнать о возможности получения места для целевого обучения (если такие предполагаются в выбранном вами вузе).

Если же пока с будущей профессией вы не определились, изучите рынок труда: количество вакансий и размер заработной платы.

И помните: даже если выбор будет неудачным и специальность вам не понравится, всегда есть возможность сменить направление подготовки в процессе обучения. Эта возможность гарантирована студентам п. 13 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».