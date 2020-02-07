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Туляк помог вычислить водителя, скрывшегося с места ДТП
В радиаторе автомобиля-виновника нашли обломки чужих поворотников.
По словам нашего читателя, недавно он увидел в социальной сети объявление о поиске очевидцев ДТП, которое произошло утром 3 февраля на ул. Олега Кошевого в Туле. В сообщении было указано, что авария могла произойти из-за «Нивы» темного цвета.
«По географии было похоже, что ДТП мог совершить водитель, который несколько лет назад врезался в мою припаркованную машину и который периодически ездит пьяным. Девушка ответила, что проверит информацию, а через некоторое время написала мне — машину нашла и у нее в радиаторе торчат осколки поворотников ее автомобиля», — рассказал корреспонденту Myslo мужчина.
По неофициальной информации, ранее этого водителя — 59-летнего мужчину — уже лишали права управления транспортными средствами. Впрочем, это не мешало периодически кататься по району, из-за чего «Нива» неоднократно бывала на спецстоянке.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что благодарят всех неравнодушных туляков, которые помогают поддерживать порядок на улицах города, сообщая о нарушениях ПДД и неадекватных водителях.
Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, или кто-то нарушает ПДД, об этом можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по тел: 32−45−00 (если нарушение в Туле) и 32−32−54 (если нарушение на М-2 «Крым» и М-4 «Дон» в Тульской области). Сотрудники Госавтоинспекции узнают место нарушения, а также зафиксируют ваши контактные данные, после чего немедленно отправят экипаж ДПС.
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