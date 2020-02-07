Туляк помог вычислить водителя, скрывшегося с места ДТП

Фото: соцсети

По словам нашего читателя, недавно он увидел в социальной сети объявление о поиске очевидцев ДТП, которое произошло утром 3 февраля на ул. Олега Кошевого в Туле. В сообщении было указано, что авария могла произойти из-за «Нивы» темного цвета.

«По географии было похоже, что ДТП мог совершить водитель, который несколько лет назад врезался в мою припаркованную машину и который периодически ездит пьяным. Девушка ответила, что проверит информацию, а через некоторое время написала мне — машину нашла и у нее в радиаторе торчат осколки поворотников ее автомобиля», — рассказал корреспонденту Myslo мужчина.

Фото предоставлено неравнодушным туляком

По неофициальной информации, ранее этого водителя — 59-летнего мужчину — уже лишали права управления транспортными средствами. Впрочем, это не мешало периодически кататься по району, из-за чего «Нива» неоднократно бывала на спецстоянке.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что благодарят всех неравнодушных туляков, которые помогают поддерживать порядок на улицах города, сообщая о нарушениях ПДД и неадекватных водителях.