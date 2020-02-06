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Туляки пережили самую холодную ночь с начала зимы
Фото из архива Myslo.

Туляки пережили самую холодную ночь с начала зимы

Температура воздуха опустилась до -10,8°С.

Сегодняшняя ночь в Туле стала самой холодной с начала зимы. Как сообщили Myslo в Тульском гидрометцентре, минимальная температура воздуха опустилась до -10,8°С.

Синоптики отметили, что самое холодное 6 февраля пришлось на 1929 год. В указанную дату было зафиксировано -35,6°С.

Кстати, сегодняшняя ночь побила зимний рекорд и в Москве. В столице температура воздуха опустилась до -7,8°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:25 +1
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