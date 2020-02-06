Туляки пережили самую холодную ночь с начала зимы

Фото из архива Myslo.

Сегодняшняя ночь в Туле стала самой холодной с начала зимы. Как сообщили Myslo в Тульском гидрометцентре, минимальная температура воздуха опустилась до -10,8°С.

Синоптики отметили, что самое холодное 6 февраля пришлось на 1929 год. В указанную дату было зафиксировано -35,6°С.

Кстати, сегодняшняя ночь побила зимний рекорд и в Москве. В столице температура воздуха опустилась до -7,8°С.