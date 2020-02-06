Система Tele2 защитит банковских клиентов от мошенников

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Новая платформа это первый на российском телеком-рынке продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии. Он помогает уменьшить число случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров. Прежде всего система направлена на случаи, когда мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят людей в заблуждение, получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов.

Оператор и «Тинькофф» протестировали работу платформы для определения разных видов мошенников: звонков клиентам с подменных номеров банка, звонков в кол-центр банка с подставных клиентских номеров, вызовов из «тюремных кол-центров». Результаты тестирования показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила

настоящие вызовы от звонков с подменных номеров.

Две умные системы в режиме реального времени обмениваются данными о звонках общим клиентам с номеров телефонов банка. Если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции атакуемого клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств с его счета.

Звонки из так называемых «тюремных кол-центров» Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

- Операторы мобильной связи и коммерческие банки прикладывают максимум усилий, чтобы защитить данные и деньги своих клиентов. В Tele2 действует комплексная программа по защите абонентов от мошенников. Для противодействия злоумышленникам мы используем самые передовые технические решения, но в арсенале мошенников появляются все новые и новые способы обмана людей. С запуском системы контроля голосовых вызовов мы рассчитываем интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков. Бизнес-решение от Tele2 позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам с помощью технологий социальной инженерии.