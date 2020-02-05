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Старую Тулу можно будет увидеть через окно

Старую Тулу можно будет увидеть через окно

В Тульском кремле прошел большой пресс-тур, посвященный предстоящему юбилею главной достопримечательности области.

Местным и московским журналистам было наглядно показано, с каким размахом ведутся реставрационные работы, чтобы в юбилейные дни кремль засиял во всей своей красе.

Одна из главных новинок, которая ожидает посетителей, – открытие археологического окна, в которое можно будет увидеть остатки фундамента здания Успенской церкви ХVII века – первой церковной постройки города, возведенной из камня. Стояла она между нынешними зданиями Успенского собора и Богоявленской церкви. Раскопки в этом месте сейчас завершены, начались подготовительные работы, чтобы весной накрыть всё стеклянным куполом и сделать доступным для просмотра. Каждый из нас может заглянуть в окно и увидеть настоящие артефакты – частичку Тулы ХVI века.

Место, где стоял храм, впервые стало предметом археологических исследований. Конечно, было сделано немало знаковых находок. Обнаружили, в частности, небольшую монету – размером примерно сантиметр на сантиметр, предположительно XIV века. Для историков это настоящая драгоценность. По ней, например, можно сделать вывод о том, что на территории нынешнего города задолго до появления Тулы и, само собой, кремля было какое-то поселение. Повторимся, не Тула как таковая, а поселение, в котором жили люди.

Пределы будущего раскопа определили в августе прошлого года специалисты Подмосковной экспедиции Института археологии РАН, которые выявили местоположение и ориентацию стен бывшего храма. В границах здания собора обнаружили круглую печь для обжига извести устроенную вскоре после его разборки с использованием известняковых плит. Из-за нее когда-то полностью разобрали большой участок восточной стены, и от бывшей церкви уцелел лишь юго-восточный угол.

По фундаменту храма установили и возможные аналоги, на которые могла быть похожа Успенская церковь, – это Рождественская церковь Анастасова монастыря (1669-1676 гг.) под Одоевом или Тихвинская церковь Николо-Мокринского прихода (1686 г.) и Вознесения в Предтечевом приходе в Ярославле (1665 г.).

Нашли также следы старинного кладбища – хоронили-то рядом с храмами. По останкам похороненных здесь людей можно сделать вывод, какими были туляки в XVI веке, – современные антропологи обладают, оказывается, большими возможностями для таких исследований. Они смогли не только воссоздать портрет похороненных когда-то людей, но даже установить их маленькую биографию – сколько лет, чем болели в детстве, как питались. В общем, людям XVI века такое колдовство даже не снилось, ведь выводы о нашем здоровье и системе питания в разные годы жизни можно теперь делать по слоям на зубах, даже если этим зубам не одно столетие.

Восстановленные портреты туляков оказались достаточно симпатичные. Это все молодые люди – в возрасте примерно до 30 лет. Парень, понятно, с бородой. Борода на картинке, правда, модная – словно только из барбершопа. Девушка вполне себе мила. Немного, правда, асимметричные лица, но, по словам заместителя директора Института археологии РАН Аси Энговатовой, это есть и у очень многих современных людей. Просто мы это обычно не замечаем.

Ася Энговатова

– Исследования помогли добавить интересные штрихи к портрету города. Это было бы невозможно без тщательных и неспешных археологических раскопок. Спасибо администрации города, команде губернатора области, а также музейщикам за то, что на раскопки смогли затратить столько времени, сколько было нужно.

Слова благодарности надо немного расшифровать. Археологи живут в другом измерении по сравнению со всеми нами. Если для нас очень важны скорость, темп жизни, завтрашний день, то для них – мгновение истории, которое, остановившись, становится прекрасно. Поэтому по большому счету археологи – первые враги строителей, которым нужно завершать к сроку свои объекты. В Туле же набрались терпения, и на раскопки было отведено достаточно времени – и в кремле, и на улице Металлистов.

Все найденное во время реконструкции нынешнего музейного квартала воплотилось в выставку «Неизвестная Тула», которая открывается сейчас в атриуме Тульского кремля. За два года исследований здесь были изучены древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек, участок тульского торга XVIII – первой половины XIX веков с глубокими кирпичными подвалами, захоронения кладбищ XVII–XVIII вв. у Крестовоздвиженской и Сретенской церквей. Экспозиция в результате получилась довольно внушительной.

В результате раскопок получено более 1600 находок из металла, глины, дерева, камня, кожи, стекла, в основном датированных концом XVII – началом XIX века. На выставке представлено более 250 экспонатов-подлинников. Среди них кованые элементы ворот, дверей и ставен, фрагменты чугунных оград и крылец с затейливым орнаментом, глиняные многоцветные изразцы, посуда, столовые приборы, хозяйственные ножи и кресала, маятник от часов-ходиков с гравированным орнаментом и позолотой, разнообразные элементы конской упряжи и снаряжение всадника.

Некоторые экспонаты по-настоящему уникальны – в частности, элемент кованой решетки конца XVIII – начала XIX века.

Нечто подобное мы видели, например, в эпохальной киноистории об Иване Васильевиче, который менял профессию. Это последний такой образец, который удалось спасти в одном из особняков на улице Металлистов. Хотя когда-то они были установлены едва ли не в каждом доме – такими узорными решетками укрепляли окна в комнатах, где лежали ценные вещи.

Есть любопытные экспонаты – обнаружили, например, не только аршин с клеймами на концах, служивший для измерения длины отпускаемого товара, но и гирьку без государственной маркировки. Для старинной Тулы вещь достаточно традиционная – в наших краях ковали не только оружие, но также фальшивые монеты и поддельные гирьки, с помощью которых можно обманывать доверчивых покупателей. По-видимому, эта гирька без клейма – как раз образец такой подделки.

Экспозицию иллюстрируют большие фотографии этого района старой Тулы и открытых в ходе археологических исследований объектов.

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Автор: Сергей Гусев
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:20 +2
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