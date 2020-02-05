В Киреевске сгорел строительный вагончик: обнаружен труп

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области.

Утром 5 февраля поступило сообщение о возгорании в вагончике на ул. Тесакова в Киреевске. По данным МЧС, вагончик полностью выгорел внутри.

На месте нашли тело 51-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший мог быть сторожем, который в момент происшествия находился в строительном вагончике.

Для ликвидации последствий пожара привлекались семь человек и два пожарных расчета, причина трагедии устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, на данный момент по факту происшествия проводится процессуальная проверка.