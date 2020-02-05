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Названы самые редкие имена новорожденных в январе

Названы самые редкие имена новорожденных в январе

Как туляки называли своих малышей?

В январе 2020 года в Тульской области зарегистрировано рождение 446 девочек и 474 мальчиков. Об этом сообщает региональный комитет по делам ЗАГС.

Самые популярные имена: Андрей, Алексей, Александр, Ярослав, Анна, Алиса, Анастасия, Варвара, Валерия.

Самые редкие имена: Агата, Ася, Богдана, Виолетта, Дарина, Анжелика, Филипп, Яков, Яромир.

 

У вас или у ваших знакомых редкое имя? Расскажите об этом нам в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:46 0
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