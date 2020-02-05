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Житель Тульской области пытался подкупить участкового за 3000 рублей
Фото: https://tvsamara.ru/.

Житель Тульской области пытался подкупить участкового за 3000 рублей

Полицейский от взятки отказался.

В отношении 27-летнего мужчины, проживающего на территории Тульской области, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, подозреваемый передал участковому уполномоченному полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кимовский» 3000 рублей, чтобы полицейский не проводил в отношении него проверку по факту фиктивной регистрации мигранта.

Участковый от взятки отказался и составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, подозреваемому избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 +1
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